Balcani: portavoce ministero Esteri russo Zakharova, Mosca contraria a demarcazione confini Kosovo (6)

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha espresso in precedenza l'auspicio di una visita ufficiale a Belgrado da parte dell'omologo russo Vladimir Putin entro la fine del 2018. Vucic ha detto di attendere una visita di Putin entro la fine dell'anno. "Siamo stati dalla parte giusta sia nella Prima che nella Seconda guerra mondiale e siamo riusciti a vincere grazie al vostro aiuto", ha dichiarato Vucic in riferimento al contributo di Mosca anche oggi fornito "per preservare la nostra indipendenza e libertà". L'ultimo incontro tra Vucic e Putin è avvenuto lo scorso 8 maggio, quando il presidente serbo si è recato a Mosca per le celebrazioni della vittoria nella Seconda guerra mondiale (Seb)