Albania-Kosovo: a breve lancio offerta turistica comune

- L'Albania ed il Kosovo lavoreranno per presentare un'offerta turistica comune per i visitatori stranieri. Lo ha dichiarato oggi il ministro del Turismo albanese Blendi Klosi, al termine di un incontro con l'omologo kosovaro Bajram Hasani. "Ci siamo impegnati per stilare una strategia comune per il settore", ha spiegato Klosi, il cui ministero assisterà quello del Kosovo anche per la legislazione relativa al turismo. Il ministro di Tirana ha ringraziato i cittadini del Kosovo per aver scelto anche quest'anno la riviera albanese quale la destinazione per le loro vacanze estive. "Sono circa 330 mila i kosovari giunti solo lo scorso mese di luglio, 17 per cento in più rispetto allo scorso anno", ha osservato Klosi.(Alt)