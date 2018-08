Serbia-Bosnia: ministro Esteri Dacic, rappresentante musulmano Izetbegovic rispetti l'entità serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia Ivica Dacic ha affermato oggi che "il concetto di una Bosnia ordinata secondo i principi unitaristi è terminato e le autorità musulmane a Sarajevo faranno bene a rispettare la Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia". Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano "Nezavisne novine", Dacic ha affermato che il rappresentante musulmano e presidente di turno della presidenza tripartita bosniaca Bakir Izetbegovic "dovrà rispettare la Repubblica Srpska, ma anche i diritti dei croati in Bosnia, mentre noi abbiamo l'interesse a vivere assieme e in pace". Dacic ha evidenziato che "la Bosnia non ha riconosciuto il Kosovo ma Izetbegovic si impegna a favore di questo passo". (segue) (Seb)