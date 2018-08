Serbia-Bosnia: ministro Esteri Dacic, rappresentante musulmano Izetbegovic rispetti l'entità serba (2)

- Dacic ha in questo modo risposto alle dichiarazioni di ieri di Izetbegovic, il quale ha affermato che Dacic "è un allievo di Slobodan Milosevic che tenta invano di tracciare parallelismi tra la Repubblica Srpska e il Kosovo". Izetbegovic ha detto che "la situazione in Bosnia è a ogni modo già risolta" e che "lo stesso male, guidato da Milosevic, ha colpito sia la Bosnia che il Kosovo". Le dichiarazioni di Izetbegovic sono arrivate dopo che Dacic aveva affermato che "era necessario per la Repubblica Srpska dichiarare l'indipendenza nel momento in cui l'ha fatto Pristina". Secondo Izetbegovic, la situazione nella Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, e quella in Kosovo "non sono in nessun modo collegate". (segue) (Seb)