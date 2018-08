Bosnia: presidente Izetbegovic, niente parallelismi tra il Kosovo e la Repubblica Srpska (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il vicepremier kosovaro Fatmir Limaj ha detto che nessun politico in Kosovo ha il diritto di discutere un accordo per dare al paese uno status simile a quello della Repubblica Srpska nella Bosnia Erzegovina. Limaj ha specificato che tale diritto non spetta neanche al primo ministro o al capo dello Stato. Secondo Limaj, riferisce l'emittente "Rtk", il Kosovo non è entrato nella fase finale del dialogo con la Serbia in quanto l'accordo finale dovrà necessariamente concludersi con il riconoscimento reciproco. "Non possiamo e non permetteremo mai una Repubblica Srpska in Kosovo", ha dichiarato il vicepremier kosovaro rimarcando che il dialogo non può essere guidato da una sola persona, in riferimento al presidente Hashim Thaci, ma deve essere coordinato da una squadra negoziale. (segue) (Bos)