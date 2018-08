Serbia: stampa locale, presidente Vucic discuterà con Putin il problema del Kosovo (2)

- Vucic il mese scorso ha dichiarato di auspicare una visita di Putin in Serbia daa novembre. "(Il presidente francese) Emmanuel Macron visiterà la Serbia a dicembre e Vladimir Putin arriverà in Serbia a novembre", ha detto Vucic alla stampa locale. Vucic in precedenza ha affermato che la visita di Putin a novembre in Serbia sarebbe "un grande onore" per il paese balcanico. La visita è stata annunciata nelle scorse settimane dal ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ma non è stata confermata dal Cremlino. Lo scorso 12 giugno il presidente serbo si è congratulato con la controparte russa in occasione della Giornata della Russia invitando Putin a recarsi in visita in Serbia. (segue) (Seb)