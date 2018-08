Serbia-Kosovo: Dipartimento di stato Usa, Belgrado e Pristina si assumano responsabilità per i negoziati (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo serbo, ha aggiunto, continuerà a lavorare sui problemi legati ai rapporti della Chiesa serba ortodossa in Kosovo, oltre che sulla formazione di zone protette che secondo i piani discussi in precedenza sarebbero state 44 in tutto nel territorio del Kosovo. "In dipendenza da ciò saremo in grado di offrire una soluzione del nodo kosovaro, vedremo quante di queste zone devono essere create, tutte le proprietà della Chiesa serba ortodossa devono restare alla Chiesa e deve essere garantito fuori da ogni dubbio che (tali proprietà) appartengono alla Chiesa serba ortodossa di Belgrado", ha detto ancora Vucic. Le autorità di Pristina "non sono pronte al compromesso" riguardo alla questione kosovara, secondo quanto dichiarato oggi dal ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic,in un intervento per l'emittente "Tv Prva". Nonostante questo, ha aggiunto, hanno pur sempre "delle limitazioni e dei doveri". Il ministro ha poi ribadito che attualmente è il momento migliore per individuare una soluzione al problema del Kosovo. (segue) (Seb)