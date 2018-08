Kosovo: presidente parlamento Veseli, paese non sarà diviso

- Il Kosovo è uno e non sarà diviso in una parte nord ed una parte sud: lo ha affermato il presidente del parlamento di Pristina Kadri Veseli, ribadendo la sua linea contraria alle "correzioni territoriali" ideate dal presidente Hashim Thaci. "Il Kosovo prenderà parte al dialogo" con la Serbia, ha dichiarato Veseli parlando allo stadio di Mitrovica come riportato dall'emittente "Rtk". Secondo il presidente del parlamento kosovaro, l'esito del dialogo con Belgrado deve essere "il riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente e sovrano" in grado di entrare a fare parte delle Nazioni Unite e "di salvaguardare la partnership con gli Stati Uniti e l'Ue". "Il nord del Kosovo sarà sempre nostro", ha chiarito Veseli aggiungendo che Pristina, in collaborazione con le autorità locali, intende presto avviare la ricostruzione delle case bruciate. (segue) (Kop)