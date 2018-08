Kosovo: presidente parlamento Veseli, paese non sarà diviso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche martedì Haradinaj è intervenuto contro i progetti volti a modificare i confini tra Serbia e Kosovo. "I confini del Kosovo possono cambiare solo con una guerra e l'unico argomento di discussione con la Serbia è il riconoscimento della nuova Repubblica", ha dichiarato il primo ministro kosovaro, secondo quanto riportato dall'emittente "N1". "Questi confini sono stati decisi dopo la guerra e solo una guerra può modificarli - ha affermato Haradinaj -. Chiunque pensi che i nostri confini possano cambiare in una maniera diversa si sbaglia. Questi confini sono stati decisi dall'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) e dall'intervento della Nato. Questi sono i confini della guerra. La Serbia dovrebbe riconoscere il Kosovo come un paese indipendente". Secondo il premier kosovaro, solo il presidente russo Vladimir Putin è interessato a modifiche dei confini, "nessun altro nel nostro continente lo è". "Ma noi apparteniamo ad un altro mondo, un mondo in cui guida l'America e non giochiamo ai suoi (di Putin) giochi, non cambiamo i nostri confini". (segue) (Kop)