Serbia: partito Dss, linea presidente Vucic su Kosovo è incostituzionale

- Il Partito democratico serbo (Dss) ha definito la politica delineata dal presidente Aleksandar Vucic come una "minaccia all'ordine costituzionale" della Serbia. Secondo quanto riferito dal partito di opposizione in una nota, ripresa dall'emittente "B92", "l'ordine giuridico e costituzionale della Serbia è sistematicamente minacciato". Il partito Dss, che nei giorni scorsi ha fatto sapere che intende lasciare la guida delle amministrazioni locali nelle quali è in alleanza con il Partito progressista serbo (Sns), evidenzia inoltre che in base alla Costituzione della Serbia spetta al governo "determinare e condurre le politiche" mentre il presidente "rappresenta la Serbia nel paese e all'estero" ma non può decidere la linea politica in maniera autonoma. Il partito Dss sottolinea quindi che la premier Ana Brnabic e il suo governo non hanno ancora una linea ufficiale sulla questione del Kosovo. (segue) (Seb)