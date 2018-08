Serbia: stampa locale, presidente Vucic discuterà con Putin il problema del Kosovo (5)

- Dacic ha incontrato lo scorso 28 giugno a Mosca il vice primo ministro e copresidente del Comitato misto serbo-russo per il commercio e la cooperazione economica, tecnica e scientifica, Jurij Borisov, a cui Dacic ha augurato "grande successo" nel suo nuovo incarico, ed espresso la ferma convinzione che l'ottima cooperazione finora esistente continuerà. Sia Dacic che Borisov hanno espresso soddisfazione per la qualità del dialogo politico e della cooperazione bilaterale in tutti i settori, nonché per il sostegno reciproco all'interno delle organizzazioni internazionali. Le due parti hanno discusso inoltre delle attività dei piani per l'ulteriore sviluppo della cooperazione bilaterale nel prossimo periodo. Dacic e Borisov hanno discusso di un ulteriore avanzamento della cooperazione economica, in particolare nel campo dell'energia e in quello agricolo, nonché dei progetti comuni nel settore dell'economia e dell'industria. (segue) (Seb)