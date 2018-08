Serbia-Kosovo: Dipartimento di stato Usa, Belgrado e Pristina si assumano responsabilità per i negoziati (7)

- Secondo quanto dichiarato già nei giorni scorsi dallo stesso Dacic a "Tv Pink", il contesto "è favorevole" perché "in questa fase abbiamo una situazione in cui l'Unione europea vede il problema di giungere ad un compromesso con gli albanesi (del Kosovo). Questi vorrebbero che noi riconosciamo il Kosovo, in più se potessero prenderebbero Medvedja, Presevo (nella Serbia meridionale)... Questo sarebbe ideale per loro. In questa situazione si apre la possibilità di arrivare ad una soluzione di compromesso. Se hai già un dialogo, devi avere una qualche proposta nell'ambito di questo dialogo", ha detto Dacic. Secondo quanto ribadito invece dall'omologo kosovaro Behgjet Pacolli, parlando all'emittente "Rtk", il dialogo tra Kosovo e Serbia "dovrebbe concludersi nel febbraio 2019" con il reciproco riconoscimento dei due paesi. (Seb)