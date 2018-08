Serbia-Kosovo: Dipartimento di stato Usa, Belgrado e Pristina si assumano responsabilità per i negoziati (2)

- Nella giornata di ieri il Dipartimento di stato Usa ha fatto appello alle autorità di Belgrado e di Pristina affinché si astengano "da ogni retorica negativa" e lavorino invece assieme per un accordo. "L'amministrazione Usa ha una politica stabile: l'essenza di qualunque accordo per la normalizzazione dei rapporti fra Kosovo e Serbia deve arrivare dalle parti. Noi continueremo a sostenere entrambe le parti e l'Unione europea come mediatore di questo dialogo. Il Kosovo e la Serbia hanno bisogno di raggiungere un accordo applicabile e sostenibile che non causi instabilità in nessuno dei paesi o nella regione. Questo richiede visione e flessibilità da entrambe le parti. Noi incoraggiamo le parti a prendere il pieno controllo del processo, evitare ogni retorica negativa e lavorare insieme in maniera costruttiva", si legge nella nota secondo quanto riferito dal sito "Independent Balkan news agency". (segue) (Seb)