Serbia-Kosovo: Dipartimento di stato Usa, Belgrado e Pristina si assumano responsabilità per i negoziati

- La Serbia e il Kosovo devono assumersi "la piena responsabilità" per il processo di negoziato, contenendo la retorica negativa e cooperando in modo costruttivo. Lo ha affermato un portavoce del Segretariato di stato di Washington all'emittente "Voice of America". Secondo il portavoce, "la politica dell'amministrazione Usa rimane la stessa e si basa sul concetto che qualsiasi accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra il Kosovo e la Serbia deve provenire dalle stesse parti in causa". Washington "continuerà a sostenerli e continuerà a offrire il proprio sostegno all'Unione europea in qualità dell'intermediario nelle trattative". (segue) (Seb)