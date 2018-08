Kosovo: presidente Thaci, "possibilità minime" di un accordo con Serbia (3)

- Riguardo all'ipotesi di una divisione del territorio del Kosovo, il ministro ha ricordato di averne parlato già una decina di anni fa. "Ne ho parlato con (l'ex presidente jugoslavo) Dobrica Cosic, lui mi ha detto che di questo aveva parlato con Slobodan Milosevic e (l'ex premier) Djindjic. Zoran Djindjic ha detto che avevamo più possibilità, come la confederazione, e se non era possibile fare nulla, allora avremmo avuto (come possibilità) la divisione", ha detto Dacic. Secondo quanto dichiarato già due giorni fa dallo stesso Dacic a "Tv Pink", il contesto "è favorevole" al fine di individuare una soluzione di compromesso per il problema del Kosovo. Dacic ha ricordato che la Serbia ha oggi relazioni più strette sia con la Russia che con gli Stati Uniti rispetto al passato, ma anche con la Germania, la Francia e la Turchia. (segue) (Kop)