I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, "inaccettabile" dibattito su modifiche a confini - L'apertura di un dibattito sulla modifica dei confini tra Kosovo e Serbia "è inaccettabile": lo ha detto il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, nel corso di una visita nella città albanese di Valona. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", Haradinaj ha osservato che "i confini non dovrebbero essere toccati" in quanto "le attuali frontiere sono il risultato di guerre". "Le guerre hanno avuto tragiche conseguenze per le nazioni dei Balcani e i confini non possono essere modificati tramite dichiarazioni", ha aggiunto il premier kosovaro, in aperto contrasto con il presidente Hashim Thaci, il quale ha più volte lanciato nei giorni scorsi la proposta di trattare con Belgrado per arrivare a "correzioni" territoriali nei confini tra Serbia e Kosovo. (segue) (Res)