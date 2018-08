I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia-Kosovo: esponenti politici serbi kosovari incontrano a Mitrovica rappresentanti di Belgrado - I vertici della Lista serba, forza rappresentativa dei serbi kosovari, hanno iniziato una riunione con il direttore dell'Ufficio serbo per il Kosovo, Marko Djuric, e il segretario generale del presidente serbo, Nikola Selakovic. Secondo quanto riporta la stampa serba, l'incontro si tiene a Mitrovica, nel Kosovo settentrionale. All'inizio della riunione il leader della Lista serba, Goran rakic, ha dichiarato che il momento attuale è "storico" e che occorre assicurare al Kosovo pace, prosperità e sicurezza, in particolare per le generazioni future. La questione del Kosovo, ha aggiunto, riguarda l'intero popolo serbo. (Res)