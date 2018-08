Serbia: stampa locale, presidente Vucic discuterà con Putin il problema del Kosovo (4)

- In precedenza il ministro russo degli Esteri, Sergej Lavrov, ha dichiarato che il livello di fiducia e l'intensità dei contatti tra Russia e Serbia dimostrano che le relazioni tra i due paesi sono in una continua e produttiva evoluzione. Nel corso dell'incontro avvenuto lo scorso 28 giugno a Mosca con l'omologo serbo Ivica Dacic sono state affrontate le questioni relative alla cooperazione bilaterale ed è stato ribadito il sostegno reciproco nelle organizzazioni internazionali, secondo quanto riferito dal governo di Belgrado con un comunicato. Dacic ha espresso la propria gratitudine per il "solido e coerente" sostegno della Russia all'integrità territoriale e alla sovranità della Serbia. Alla fine dell'incontro Lavrov ha consegnato a Dacic una maglia della nazionale di calcio russa, mentre il ministro serbo ha augurato alla Russia un grande successo nel corso della competizione dei Mondiali di calcio. (segue) (Seb)