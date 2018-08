I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: ambasciata russa a Tirana, non incitare tensioni in una regione complicata - Tutte le questioni relative allo status del Kosovo devono essere risolte sulla base della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza Onu. E' quanto sostiene l'ambasciata russa a Tirana, tramite una nota diffusa ieri sera in reazione alla polemica montante attorno alle "modifiche dei confini" tra Kosovo e Serbia. "Tutte le questioni relative allo status finale del Kosovo devono essere risolte sulla base della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza Onu. In questo senso, Belgrado e Pristina hanno concordato di portare avanti il dialogo mediato dall'Unione europea. La Russia sostiene continuamente il processo dei negoziati, insiste sull'attuazione di tutti gli accordi raggiunti e non cercherà mai di discutere la questione dietro le spalle delle parti coinvolte", si legge nella nota dell'ambasciata russa che invita anche il mondo dei media ad astenersi da "fragranti speculazioni" sulla presunta esistenza di "accordi segreti" tra Mosca e Washington. "Nessuno dovrebbe incitare tensioni in una regione complicata come i Balcani", conclude la nota citata dal quotidiano kosovaro "Lajmi". (segue) (Res)