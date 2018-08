I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, Pristina non è pronta al compromesso - Le autorità di Pristina "non sono pronte al compromesso" riguardo alla questione kosovara: lo ha detto il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, in un intervento per l'emittente "Tv Prva". Nonostante questo, ha aggiunto, hanno pur sempre "delle limitazioni e dei doveri". Il ministro ha poi ribadito che attualmente è il momento migliore per individuare una soluzione al problema del Kosovo. La prima ragione, secondo Dacic, è che un compromesso è necessario per non lasciare che il problema duri ancora decenni, mentre la seconda è che gli organismi europei vedranno prossimamente la scadenza del proprio mandato. "Federica Mogherini (Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue) dovrà andare a elezioni. Questo significa che il dialogo diretto Belgrado-Pristina si intensifica, ma non c'è soluzione senza l'accordo delle grandi potenze", ha detto Dacic. (segue) (Res)