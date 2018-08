Kosovo: Commissione Ue, crescita Pil al 5,1 per cento nel 2020

- Il Kosovo registrerà una crescita economica del 4,6 per cento nel 2018: è quanto prevede la Commissione europea secondo quanto riportato oggi dall'emittente "Rtk". Trainata sopratutto dai consumi privati, l'economia kosovara dovrebbe crescere anche negli anni successivi raggiungendo un aumento del Pil del 5,1 per cento nel 2020. Secondo la Commissione Ue, l'economia del Kosovo è stabile ma rimangono carenti nuove fonti di crescita e per questo servirebbe un vasto piano di investimenti pubblici. L'economia sommersa continua inoltre, secondo la Commissione, a danneggiare l'ambiente imprenditoriale kosovaro. Anche l'instabilità politica viene percepita come un rischio, mentre "la possibile costruzione di un grande impianto energetico nuovo rappresenta un rischio positivo (upside risk)". (segue) (Kop)