Balcani: istituto austriaco Wiiw, regione ricettiva a investimenti diretti esteri

- I Balcani occidentali possono essere considerati come "meta alternativa" per gli investimenti diretti esteri. Lo sostiene l'Istituto viennese per gli studi economici internazionali (Wiiw) in un rapporto i cui stralci sono stati pubblicato oggi dal sito di informazione "Capital". Secondo l'istituto austriaco, la regione è ricettiva a investimenti a causa della forza lavoro non ancora sfruttata a sufficienza e un miglioramento progressivo di infrastrutture di collegamento. L'istituto ha inoltre comunicato che la Slovenia è il paese che nel 2018 ha attirato gli investimenti maggiori mentre l'Austria è il paese che ha investito di più in Serbia, in Bosnia e nella stessa Slovenia. I Paesi Bassi sono l'investitore principale in Croazia, mentre la Svizzera è il paese che ha investito di più in Albania e nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom). La Germania è infine il paese che ha investito di più in Kosovo negli ultimi cinque anni.(Bos)