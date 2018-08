Kosovo: presidente Thaci, "possibilità minime" di un accordo con Serbia (2)

- Secondo quanto affermato in precedenza dal ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, le autorità di Pristina "non sono pronte al compromesso" riguardo alla questione kosovara. In un intervento per l'emittente "Tv Prva", Dacic ha detto che nonostante questo hanno pur sempre "delle limitazioni e dei doveri". Il ministro ha poi ribadito che quello attuale è il momento migliore per individuare una soluzione al problema del Kosovo. La prima ragione, secondo Dacic, è che un compromesso è necessario per non lasciare che il problema duri ancora decenni, mentre la seconda è che gli organismi europei vedranno prossimamente la scadenza del proprio mandato. "Federica Mogherini (Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue) dovrà andare a elezioni. Questo significa che il dialogo diretto Belgrado-Pristina si intensifica, ma non c'è soluzione senza l'accordo delle grandi potenze", ha detto Dacic. (segue) (Kop)