Kosovo: Commissione Ue, crescita Pil al 5,1 per cento nel 2020 (2)

- Come riportato dalla stampa locale, il governo del Kosovo ha raggiunto a dicembre un accordo con la società statunitense Contour Global per la costruzione dell'impianto energetico a carbone Kosova e Re, chiamato anche "Nuovo Kosovo". Secondo i termini dell'accordo raggiunto, l'impianto dovrebbe essere operativo a partire dal 2023. Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha avuto sempre a dicembre un incontro con i rappresentanti della società Usa Contour Global, al termine del quale è stata trovata l'intesa per l'accordo commerciale. (segue) (Kop)