Kosovo: Commissione Ue, crescita Pil al 5,1 per cento nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello previsto per la costruzione dell'impianto Kosova e Re rappresenta il più grande investimento nella storia del Kosovo ed è finalizzato a garantire l'indipendenza energetica del paese balcanico. Come spiegato dal governo di Pristina, l'impianto a carbone sarà costruito con tecnologia moderna in modo da avere un basso impatto ambientale. "L'accordo è raggiunto. Consistente aumento degli investimenti diretti esteri e del Pil. A dieci anni dall'indizione della gara d'appalto questo viaggio termina", ha dichiarato con soddisfazione l'esponente dello schieramento governativo Partito democratico del Kosovo, l'ex ministro degli Esteri Petrit Selimi. (Kop)