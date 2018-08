Serbia: cittadini dovranno mostrare responsabilità verso questione kosovara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato ieri dal ministro serbo degli Esteri Ivica Dacic, il contesto "è favorevole" al fine di individuare una soluzione di compromesso per il problema del Kosovo. In un intervento per "Tv Pink", Dacic ha ricordato che la Serbia ha oggi relazioni più strette sia con la Russia che con gli Stati Uniti rispetto al passato, ma anche con la Germania, la Francia e la Turchia. Il ministro ha infine ricordato che la Serbia vede con la Cina un accordo di partenariato strategico. "In questa fase abbiamo una situazione in cui l'Unione europea vede il problema di giungere ad un compromesso con gli albanesi (del Kosovo). Questi vorrebbero che noi riconosciamo il Kosovo, in più se potessero prenderebbero Medvedja, Presevo (nella Serbia meridionale). Questo sarebbe ideale per loro. In questa situazione si apre la possibilità di arrivare ad una soluzione di compromesso. Se hai già un dialogo, devi avere una qualche proposta nell'ambito di questo dialogo", ha detto Dacic. (segue) (Seb)