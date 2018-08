I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo-Serbia: ministro Esteri Pacolli, dialogo dovrebbe concludersi nel febbraio 2019 - Il dialogo tra Kosovo e Serbia dovrebbe concludersi nel febbraio 2019 con il reciproco riconoscimento dei due paesi: lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri del Kosovo Behgjet Pacolli, parlando all'emittente "Rtk". "L'intenzione è che la Serbia riconosca il Kosovo, ma non so se posso chiamarlo un riconoscimento emotivo o una garanzia che la Serbia non impedisca la costruzione di uno Stato, la libertà di movimento per i cittadini e i beni", ha dichiarato Pacolli. "Anche per la Serbia si tratta di non impedire la coesistenza del Kosovo con la Serbia, così come il Kosovo coesiste con gli altri paesi della regione", ha affermato il ministro all'emittente televisiva. Il ministro degli Esteri kosovaro ha quindi richiesto l'impegno diretto del cancelliere tedesco Angela Merkel per il dialogo sulla normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado e per risolvere i problemi tra i paesi dei Balcani occidentali. (segue) (Res)