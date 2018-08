Serbia: presidente Vucic, insisteremo su nostri diritti in questione Kosovo (3)

- Il governo di Belgrado, ha aggiunto, continuerà a lavorare sui problemi legati ai rapporti della Chiesa serba ortodossa in Kosovo, oltre che sulla formazione di zone protette che secondo i piani discussi in precedenza sarebbero state 44 in tutto nel territorio del Kosovo. "In dipendenza da ciò saremo in grado di offrire una soluzione del nodo kosovaro, vedremo quante di queste zone devono essere create, tutte le proprietà della Chiesa serba ortodossa devono essere mantenute e deve essere garantito fuori da ogni dubbio che (tali proprietà) appartengono alla Chiesa serba ortodossa di Belgrado", ha detto ancora Vucic. (segue) (Seb)