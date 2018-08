Serbia: cittadini dovranno mostrare responsabilità verso questione kosovara (5)

- Secondo il presidente, paesi come Presevo, Bujanovac e Medvedje devono essere restituite al Kosovo in quanto la Serbia non ha saputo garantire i diritti della popolazione albanese locale. In ogni caso, ha precisato, l'incorporazione della valle di Presevo non comporterebbe la cessione alla Serbia di altri territori del nord del Kosovo. "Partizioni o scambio di territori sono delle opzioni inaccettabili per me", ha ribadito Thaci. Il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha dichiarato nei giorni scorsi che il confine con la Serbia rimarrà invariato. "Nessuno dovrebbe osare giocare con i confini, tentare di correggere il confine o scambiare territori", ha detto Haradinaj, secondo il quale c'è solo una persona che vorrebbe favorire il ridisegno dei confini nella regione, ovvero il presidente russo Vladimir Putin. "(Putin) sarebbe felice di spostare i confini in Bosnia per creare un precedente. Sarebbe un errore da parte nostra aiutare Putin", ha aggiunto Haradinaj, sottolineando che qualsiasi spostamento di confine determinerebbe una nuova guerra nei Balcani. (segue) (Seb)