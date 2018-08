Serbia: presidente Vucic, insisteremo su nostri diritti in questione Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia insisterà per i suoi diritti nell'ambito della questione del Kosovo: lo ha detto oggi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa tenuta a Belgrado. Vucic ha ricordato che le autorità di Pristina non hanno adempiuto agli obblighi previsti entro il 4 agosto per la formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo. Le autorità di Belgrado, di contro, avrebbero fatto tutto ciò che era in loro potere per rispettare l'Accordo di Bruxelles del 2013 sulla normalizzazione dei rapporti. Il presidente ha poi inviato "un consiglio" ai serbi del Kosovo, ovvero di "continuare insieme a lavorare e seguire gli avvenimenti nella comunità internazionale, insistere per i nostri diritti e scegliere momento e mosse che possano essere nel nostro interesse". (segue) (Seb)