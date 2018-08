Serbia: presidente Vucic, insisteremo su nostri diritti in questione Kosovo (2)

- La Serbia, ha osservato Vucic, ha dimostrato di essere un partner affidabile non solo con la parte albanese, ma anche con la comunità internazionale e l'Unione europea. "Purtroppo gli albanesi, con tacito accordo ovvero senza una chiara presa di posizione contraria dell'Ue, non hanno adempiuto al loro unico obbligo, la formazione della comunità di municipi autonomi", ha detto il capo dello stato serbo. Belgrado, ha poi aggiunto, continuerà a lavorare con la Lista serba, forza politica rappresentativa dei serbi in Kosovo, e con la stessa popolazione serba al fine di "sapere come e in che modo potremo arrivare alla realizzazione dei nostri diritti". La mancata formazione della comunità di municipi autonomi, secondo Vucic, impedisce alla popolazione serba in Kosovo di accedere ad altri diritti, come ad esempio la facoltà di proporre un nome per il comandante della polizia regionale nella parte nord a prevalenza serba. (segue) (Seb)