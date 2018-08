Serbia: presidente Vucic, insisteremo su nostri diritti in questione Kosovo (4)

- Lo scorso 3 agosto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha scritto una lettera aperta alla popolazione serba del Kosovo. Secondo quanto riportava allora una nota della presidenza serba della Repubblica, Vucic ha sottolineato che "la pace è il nostro più grande interesse". La lettera è stata scritta alla vigilia della scadenza data da Bruxelles a Pristina per l'adozione dello Statuto per la formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo. Vucic ha poi fatto appello ai serbi del Kosovo affinché non intraprendano nessuna azione che potrebbe essere utilizzata da "qualcuno fra gli albanesi o da una parte della comunità internazionale" come scusa per intraprendere "una qualunque azione contro di voi". (segue) (Seb)