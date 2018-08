Serbia: presidente Vucic, insisteremo su nostri diritti in questione Kosovo (5)

- Il capo dello stato ha poi osservato che "la pace è il nostro più grande interesse", e per questo le sfide richiedono "che restiamo al di sopra della discordia, delle manipolazioni e delle campagne mirate di disinformazione. Per questo – ha proseguito Vucic – vi chiedo e invito a non cedere ad alcuna provocazione, a reagire in maniera pacifica, civile e dignitosa a tutte le eventuali sfide, e noi ci impegneremo a far sì che con metodi politici sia garantita la sicurezza e il futuro in quelle aree". La giornata del 4 agosto era stata la data di scadenza stabilita da Bruxelles per l'adozione da parte di Pristina dello Statuto che dovrebbe definire la formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo. (segue) (Seb)