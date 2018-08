Serbia: cittadini dovranno mostrare responsabilità verso questione kosovara (4)

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha invece precisato nelle scorse ore che un'ipotesi di modifica dei confini fra Kosovo e Serbia non significa una partizione del paese o uno scambio di territori. Secondo Thaci, nell'ambito del dialogo tra Pristina e Belgrado mediato dall'Ue a Bruxelles è fondamentale rispondere alla richiesta degli abitanti della valle di Presevo a favore di un'unificazione con il Kosovo. "La modifica dei confini non è inventata da me, ma diversi paesi al mondo hanno usato questa prassi per risolvere le ostilità, i problemi, e creare una pace durevole", ha dichiarato il capo dello stato kosovaro precisando che per diversi anni le istituzioni di Pristina sono state criticate per non aver discusso la questione della valle di Presevo nel dialogo con la Serbia. "Ora quelle stesse persone richiedono di chiudere i nostri occhi di fronte alle loro (degli abitanti della valle di Presevo) legittime richieste di unirsi al Kosovo", ha osservato Thaci. (segue) (Seb)