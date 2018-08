Serbia: cittadini dovranno mostrare responsabilità verso questione kosovara (6)

- A qualsiasi azione unilaterale nel nord del Kosovo, ha poi avvertito il premier kosovaro, seguirà una risposta da parte di Pristina. "Chiunque pensi di sorprenderci con azioni unilaterali dovrà subire la risposta del Kosovo", ha detto Haradinaj, aggiungendo che ogni azione unilaterale va contro il dialogo e l'ordine costituzionale del Kosovo. In precedenza l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell''Unione europea, Federica Mogherini, ha invitato Pristina e Belgrado a non creare tensioni in Kosovo che potrebbero ostacolare gli sforzi congiunti verso il raggiungimento di un accordo definitivo. "L'Ue continua a collaborare con entrambe le parti per garantire l'attuazione di questo accordo e di tutti gli altri accordi raggiunti nel dialogo agevolato dall'Unione europea", si legge in una nota diffusa dell'ufficio dell'Alto rappresentante. (Seb)