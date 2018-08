I fatti del giorno - Balcani (2)

- Serbia: cittadini dovranno mostrare responsabilità verso questione kosovara - Tutti i cittadini della Serbia dovranno mostrare "responsabilità verso una soluzione al problema del Kosovo". Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa tenuta oggi a Belgrado. "Per mio conto, non rifuggirò dalla nostra responsabilità se non otterremo il sostegno dei cittadini", ha aggiunto Vucic. Il capo dello Stato ha precisato che non intende porre un quesito referendario come ad esempio "Siete per l'ingresso in Ue o no", e neppure sull'opportunità di fare un accordo con Pristina oppure no. La cittadinanza, ha proseguito, avrà la possibilità di esprimersi in modo "molto chiaro e preciso" circa la sostanza dell'accordo a cui si potrebbe giungere. (segue) (Res)