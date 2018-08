Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, solo una guerra può modificare i confini (4)

- In precedenza l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’'Unione europea, Federica Mogherini, ha invitato Pristina e Belgrado a non creare tensioni in Kosovo che potrebbero ostacolare gli sforzi congiunti verso il raggiungimento di un accordo definitivo. “L’Ue continua a collaborare con entrambe le parti per garantire l'attuazione di questo accordo e di tutti gli altri accordi raggiunti nel dialogo agevolato dall'Unione europea", si legge in una nota diffusa dell’ufficio dell’Alto rappresentante. Il capo dell'ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, ha ribadito nei giorni scorsi all’emittente serba “Rts” che i serbi in Kosovo non prenderanno alcuna misura che possa scatenare la reazione degli albanesi o di una parte della comunità internazionale, denunciando la “campagna di falsa informazione guidata da rappresentanti di cittadini serbi che lavorano direttamente per gli interessi di Pristina”. (Kop)