Russia-Georgia: premier Medvedev, adesione Nato di Tbilisi potrebbe avere conseguenze disastrose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti conoscono le tensioni interne in Georgia, che credono che i territori limitrofi, che noi consideriamo come paesi indipendenti, ci siano ancora", ha detto il premier, aggiungendo che "questo potrebbe provocare un terribile conflitto". "Non capisco perché stiano agendo in tal senso, se si tratta di un trucco diplomatico e stanno solo dicendo che ammetteranno la Georgia, ma in realtà non prenderanno alcun provvedimento pratico. Se è così, suggeriamo ai nostri colleghi della Nato di farci sapere quali trucchi potrebbero mettere in atto: per esempio, potrebbero invitare il Kosovo a unirsi all'alleanza o la repubblica turca di Cipro del Nord. Migliorerà la situazione nel mondo?", ha aggiunto il premier russo. (Rum)