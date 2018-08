Kosovo: delegazione Ue a settembre in visita, focus su riforme settore giustizia

- Una delegazione dell'Unione europea visiterà il Kosovo nel mese di settembre per valutare i progressi compiuti dal paese balcanico nel settore giudiziario. Lo riferisce il quotidiano "Zeri" secondo cui la missione è finalizzata ad individuare le priorità di Pristina nel percorso di integrazione europea ed anche per completare il processo di liberalizzazione dei visti. Il ministro dell'Integrazione europea Dhurata Hoxha ha negato tuttavia che la missione della delegazione Ue possa avere un qualche impatto sul processo di liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'area Schengen. Hoxha ha spiegato che la missione coinvolgerà tutti i paesi dei Balcani occidentali per valutare i progressi nell'ambito delle riforme del settore giustizia. (segue) (Kop)