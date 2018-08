I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: presidente parlamento Veseli contro modifica confini con Serbia - Il presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli, ha detto di essere contrario ad ogni modifica dei confini del Kosovo con la Serbia o ad una possibile partizione del paese. In un'opinione pubblicata oggi, riferisce l'emittente "Rtk", Veseli ha aggiunto che il dibattito su una possibile modifica dei confini del Kosovo ha creato "incertezza e paura" nel paese, così come un "clima di tensioni non necessario" attorno al dialogo tra Pristina e Belgrado. A modo di vedere di Veseli, la Serbia punta a creare continuamente un'clima di instabilità in Kosovo, tramite la sua "propaganda politica e nei media". "Gli obiettivi del Kosovo come Stato indipendenti sono chiari", ha ribadito il presidente del parlamento aggiungendo: "Non ci sarà alcuna partizione del Kosovo e questo non sarà discusso nell'ambito del dialogo", che invece continuerà "affinché un accordo legalmente vincolante possa produrre il riconoscimento del Kosovo, un seggio alle Nazioni Unite e per accelerare il percorso di integrazione euro-atlantica". (segue) (Res)