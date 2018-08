Serbia-Kosovo: presidente Vucic “pessimista” su accordo definitivo con Pristina

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic si è detto “pessimista” circa un accordo definitivo con il Kosovo. Parlando alla stampa al termine della seduta del Consiglio per la sicurezza nazionale, Vucic ha inoltre denunciato i “pettegolezzi” e la “disinformazione” diffusi dai media serbi sull’argomento. La giornata di oggi, 4 agosto, è la data di scadenza stabilita da Bruxelles per l'adozione da parte di Pristina dello Statuto che dovrebbe definire la formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo. Agli inizi di luglio il gruppo di lavoro incaricato dal governo kosovaro di redigere la bozza dello statuto istitutivo della comunità autonoma ha avuto un incontro con i sindaci delle municipalità amministrate da rappresentanti serbo kosovari. Secondo quanto riferito allora il portale d'informazione "Gazeta Express", nell'incontro i sindaci hanno richiesto che la comunità di municipi a maggioranza serba avvenga nel rispetto degli accordi raggiunti a Bruxelles con la mediazione Ue. (segue) (Seb)