Serbia-Kosovo: presidente Vucic “pessimista” su accordo definitivo con Pristina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comunicato stampa della Lista serba ha definito in precedenza "inaccettabile" l'iniziativa annunciata dal governo guidato dal premier Ramush Haradinaj per avviare la preparazione dello statuto sulla base della Costituzione del Kosovo. Secondo la nota, questi atti "servono solo ad uso interno", in quanto l'unico gruppo di lavoro competente a redigere lo statuto è quello composto da rappresentanti serbi, come secondo gli accordi presi fra Belgrado e Pristina con la mediazione di Bruxelles. I rappresentanti della Lista serba sostengono che "Pristina non ha volontà" di dare piena attuazione all'accordo mediato dall'Ue sulla creazione della comunità di municipi a maggioranza serba. (Seb)