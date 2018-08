I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: presidente Thaci, correzione dei confini non equivale a scambio di territori con Serbia - La modifica dei confini del Kosovo non significa una partizione del paese o uno scambio di territori con la Serbia. Lo ha ribadito il presidente kosovaro Hashim Thaci come riportato dall'emittente "Rtk". Secondo Thaci, nell'ambito del dialogo tra Pristina e Belgrado mediato dall'Ue a Bruxelles, è fondamentale rispondere alla richiesta degli abitanti della valle di Presevo per l'unificazione con il Kosovo. "La modifica dei confini non è inventata da me, ma diversi paesi al mondo hanno usato questa prassi per risolvere le ostilità, i problemi, e creare una pace durevole", ha dichiarato il capo dello Stato precisando che per diversi anni le istituzioni dello Stato kosovaro sono state criticate per non aver discusso la questione della valle di Presevo nel dialogo con la Serbia. "Ora quelle stesse persone richiedono di chiudere i nostri occhi di fronte alle loro (degli abitanti della valle di Presevo) legittime richieste di unirsi al Kosovo", ha osservato Thaci. Secondo il presidente, paesi come Presevo, Bujanovac e Medvedje devono essere restituite al Kosovo in quanto la Serbia non ha saputo garantire i diritti della popolazione locale. In ogni caso, ha precisato, l'incorporazione della valle di Presevo non comporterebbe la cessione alla Serbia di altri territori del nord del Kosovo. "Partizioni o scambio di territori sono delle opzioni inaccettabili per me", ha ribadito Thaci. (segue) (Res)