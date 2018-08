Serbia: ministro esteri Dacic, situazione favorevole per trovare soluzione di compromesso a questione Kosovo (3)

- In tali condizioni, ha proseguito, la Serbia deve tutelare se stessa e la pace, risolvendo i propri problemi nel miglior modo possibile. "Senza il mondo noi non possiamo risolvere il problema del Kosovo. Per questo è importante che attiriamo dalla nostra parte il maggior numero possibile di fattori internazionali, così come fanno gli albanesi", ha concluso il presidente serbo. Nel frattempo il Regno Unito, che detiene la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, non ha messo nell'agenda dei lavori di agosto la seduta regolare trimestrale dedicata all'attività della missione Onu Unmik in Kosovo. Secondo quanto ricorda la stampa di Belgrado, la nuova seduta trimestrale sulla situazione in Kosovo si sarebbe dovuta tenere proprio ad agosto, dopo quella svoltasi il 14 maggio. Il primo agosto sono stati resi noti i temi all'ordine del giorno nel mese di presidenza del Regno Unito presso il Consiglio di sicurezza Onu. (segue) (Seb)