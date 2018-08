Serbia: ministro esteri Dacic, situazione favorevole per trovare soluzione di compromesso a questione Kosovo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine maggio erano state pubblicate alcune indiscrezioni secondo cui il ministro Dacic avrebbe avuto un colloquio con l'ambasciatore britannico a Belgrado circa la posizione del Regno Unito sulle sedute dedicate al Kosovo. Secondo il quotidiano "Vecernje novosti", che allora citava fonti riservate, Dacic avrebbe comunicato all'ambasciatore Denis Keefe che la Serbia non vedeva con favore l'eventualità che il Regno Unito, durante la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza ad agosto, potesse proporre una diminuzione o una soppressione delle sedute regolari dedicate al Kosovo. L'ultima seduta dedicata al Kosovo si è svolta a New York lo scorso 14 maggio. Gli Stati Uniti hanno invitato Kosovo e Serbia a dimostrare la "volontà politica" per risolvere le loro dispute il prima possibile, come ha dichiarato il rappresentante Usa presso il Consiglio di sicurezza Onu Michele Sison. (segue) (Seb)