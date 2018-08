Serbia: ministro esteri Dacic, situazione favorevole per trovare soluzione di compromesso a questione Kosovo (7)

- Secondo quanto riferiva allora la stampa kosovara, Sison ha auspicato che Pristina e Belgrado possano risolvere i loro problemi arrivando alla normalizzazione dei rapporti bilaterali tramite la piena attuazione degli accordi mediati dall'Unione europea a Bruxelles. Dai paesi membri del Consiglio di sicurezza Onu, nel corso della riunione, sono state espresse diverse visioni sul futuro della missione Onu in Kosovo Unmik: l'inviato russo Vladimir Safronkov ha espresso la posizione secondo cui le Nazioni Unite devono continuare a recitare un ruolo di primo piano nei rapporti tra Kosovo e Serbia. "La Risoluzione 1244 è la base per risolvere i problemi", ha detto l'inviato di Mosca presso l'Onu. Lo scorso giugno l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandr Cepurin, non ha escluso un possibile maggiore coinvolgimento in futuro della Russia nel processo di risoluzione della questione kosovara. (segue) (Seb)