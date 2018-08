Bosnia: rappresentante serbo Ivanic, discorsi sull'indipendenza di Banja Luka "belli ma irrealistici"

- I discorsi sull'indipendenza della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, sono "belli ma irrealistici". Lo ha affermato il rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Mladen Ivanic in risposta alle richieste di indipendenza avanzate più volte dal presidente di Banja Luka, capoluogo dell'entità, Milorad Dodik. Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano "Nezavisne novine", Ivanic ha affermato che "tale opzione non è realistica a causa del piano internazionale, soprattutto a causa della mancata soluzione del problema del Kosovo". Ivanic ha detto che "l'indipendenza della Repubblica Srpska non sarebbe accettata in questo momento dalla Serbia e, probabilmente, nemmeno dalla Russia". Per questo motivo, ha evidenziato Ivanic, "questo momento non è propenso per la discussione su questo tema, dato che se la richiesta non è realistica, è meglio conservare quanto si ha già". (segue) (Bos)