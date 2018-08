Kosovo: presidente Thaci, accordi di pace arrivano solo tramite dialogo e non con minacce di guerra (3)

- Secondo Thacii, le divergenze tra i partiti politici insieme all'incapacità di costruire un ampio consenso andrebbero “deplorate”. “Continuo a sperare nella saggezza e nel coraggio dei leader (politici) di unirsi, perché non abbiamo tempo da perdere. Chi pensa che il tempo sia dalla nostra parte, ha torto e non ha nemmeno la minima idea degli sviluppi dinamici che stanno avvenendo in ambito internazionale. Il prossimo incontro del dialogo si terrà a settembre e le dinamiche di lavoro aumenteranno”, ha proseguito Thaci che ha inviato tutti le forze in campo ad “affrontare le conseguenze rispetto al processo di integrazione europea”, in caso di mancata partecipazione alla fase finale del dialogo e ad un suo esito "negativo". (segue) (Kop)