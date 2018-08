Trasporti: Toninelli, disagi su treni regionali non da paese avanzato, da settembre agiremo su sicurezza e qualità

- I disagi che si riscontrano sui treni dei pendolari dalla Lombardia alla Sicilia non sono da paese avanzato, siamo ancora indietro. Lo ha detto in diretta Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti mentre visitava un treno regionale fermo alla Stazione Termini di Roma. Nel ricordare che sul fronte dell’Alta velocità l’Italia è all'avanguardia tanto da vedersi copiare il sistema di controllo "marcia treno", Toninelli ha sottolineato come anche con il "cambiamento di Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato", la centralità deve ora passare a "far marciare meglio i treni regionali". Un totale di 3 mila chilometri di reti ferroviarie che il ministro si impegna a verificare personalmente a partire da settembre. "Dove noteremo che standard di sicurezza e qualità non sono minimi e sufficienti dovremo agire", ha promesso il titolare del Mit rinnovando infine anche l’impegno sulla "intermodalità" con uno sguardo particolare allo scambio con la bicicletta. (Rin)