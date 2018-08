Terremoto: Di Maio, Stato dia esempio su adeguamento antisismico di suoi edifici

- Per sensibilizzare le famiglie all’adeguamento antisismico dei propri edifici privati lo Stato deve dare l'esempio con gli edifici pubblici. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, da Fabriano nella Marche, dove è andato ad inaugurare la scuola Don Petruio, danneggiata dal terremoto e ricostruita con le nuove indicazioni del ministero dell'Istruzione del 2013. "Il governo dovrà fare un grande lavoro di investimento nell’edilizia pubblica - ha continuato Di Maio - che significa anche rilanciare le opere di edilizia privata. Vedere durante gli eventi sismici sgretolarsi per primi gli edifici dello Stato significa dire che in questi anni dovevamo fare di più e nei prossimi anni dovremo fare ancora di più". "Il miglior modo per fare bene le cose è affidare la ricostruzione al territorio, ai suoi rappresentanti che ne conoscono le diverse sensibilità e le priorità", ha concluso. (Rin)